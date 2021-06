https://it.sputniknews.com/20210627/kaspersky-spiega-perche-gli-hacker-lasciano-impronte-russe-11904057.html

Kaspersky spiega perché gli hacker lasciano "impronte russe"

Negli ultimi anni è diventato molto più difficile determinare per il governo del quale paese lavorano gli hacker, siccome molti gruppi cercano di lasciare... 27.06.2021, Sputnik Italia

La vice assistente del capo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti per la politica informatica Mieke Eoyang aveva precedentemente affermato che gli hacker ricattatori, presumibilmente operanti in Russia, sono traditi da un codice in software dannoso, che contiene una restrizione sull'infezione dei computer su cui il russo è la lingua per impostazione predefinita.Galov sostiene che i codici di sé per sé non siano sufficienti ad identificare la nazionalità degli autori degli attacchi, in quanto i criminali cibernetici possono lasciare impronte false intenzionalmente. Inoltre, aggiunge l'esperto di Kaspersky, il russo è una lingua che viene usata per la comunicazione in molti paesi dell'ex URSS, soprattutto nell'ambito delle tecnologie informatiche, e trarre conclusioni sulle "impronte russe" in base a ciò è "piuttosto avventato".L'esperto ha spiegato che è diventato molto più difficile identificare la nazionalità di un hacker un paio d'anni fa."Per l'attribuzione più o meno chiara" occorre analizzare l'insieme di indizi. In particolare, probabili motivi o interessi nei confronti di determinati strutture, regioni, dati, particolari geografici (fusi orari di attività intense), linguaggio del codice, tracce di rete (indirizzi IP, hosting di server di controllo, ecc.) e mezzi tecnici, ha osservato Galov.

