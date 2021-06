Iran nega le immagini delle sue strutture nucleari all'AIEA

https://it.sputniknews.com/20210627/iran-nega-le-immagini-delle-sue-strutture-nucleari-allaiea-11909932.html

Il presidente del parlamento iraniano ha dichiarato oggi che Teheran non consegnerà le immagini dall'interno dei suoi siti nucleari all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), osservando che l'accordo di monitoraggio con l'ente internazionale non è più valido.Un'estensione di tre mesi sulle pratiche di monitoraggio era stata inizialmente stipulata tra Teheran e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica a febbraio, quando i parlamentari iraniani avevano votato per la sospensione delle ispezioni dell'AIEA sugli impianti nucleari. A maggio, le parti sono riuscite a prolungare l'accordo per un mese durante i colloqui a Vienna, ma l'accordo è finalmente giunto alla sua conclusione all'inizio di questa settimana.Il nucleare iranianoLa questione del programma nucleare iraniano è riemersa nel 2018, dopo che Washington si è ritirata dall'accordo del 2015 e ha reintrodotto sanzioni unilaterali su Teheran in linea con la sua "politica di massima pressione". In risposta, la Repubblica islamica ha iniziato a recedere dai suoi impegni nell'ambito del JCPOA.L'Iran ha ripetutamente sottolineato che il suo programma nucleare è pacifico e che il paese non nutre alcuna intenzione di produrre armi nucleari.

