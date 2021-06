https://it.sputniknews.com/20210627/india-identificato-un-virus-piu-mortale-del-covid-trasmesso-dai-pipistrelli-11913290.html

India, identificato un virus più mortale del Covid trasmesso dai pipistrelli

India, identificato un virus più mortale del Covid trasmesso dai pipistrelli

Il primo focolaio riconosciuto del virus Nipah è stato registrato negli allevamenti di suini in Malesia alla fine degli anni Novanta. 27.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-27T17:37+0200

2021-06-27T17:37+0200

2021-06-27T17:37+0200

scienza e tech

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/828/75/8287503_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_b15b9073b2ad6ce6b369131b14a796a7.jpg

Il virus Nipah (NiV), altamente contagioso, che causa infiammazione cerebrale fatale o malattie respiratorie negli esseri umani, è stato rinvenuto in alcuni campioni di pipistrelli in India, secondo quanto riportato da The Indian Express, che cita un'indagine trasversale dell'Indian Council of Medical Research e del National Istituto di Virologia.I ricercatori hanno studiato dozzine di Roussetus leschenaultii, una specie di pipistrello di medie dimensioni, e di Pipistrellus pipistrellus, una specie di piccoli pipistrelli insettivori, catturati a Mahabaleshwar, una città indiana a sud di Mumbai, nel marzo 2020.Dopo aver esaminato i loro campioni sanguigni, così come i campioni di tampone della gola e del retto, gli scienziati hanno scoperto che alcuni degli animali notturni sono risultati positivi sia al NiV RNA sia agli anticorpi anti NiV IgG.Un patogeno più letale del Sars-Cov-2Elencato come una delle malattie prioritarie per la ricerca in contesti di emergenza sanitaria dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, insieme a patogeni come COVID-19, Ebola e Zika, il virus non è curabile e può essere trasmesso alle persone da animali, attraverso frutta contaminata, o tramite contatto da persona a persona. Al momento non è disponibile alcun vaccino per il virus e il suo tasso di mortalità è stimato al 40-75%.Nei vari focolai di Nipah, 265 persone sono state infettate e 105 sono morte a causa del virus. In India, focolai di Nipah sono stati registrati nel Bengala occidentale nel 2001 e nel 2007, nonché due volte in Kerala nel 2018 e nel 2019.

https://it.sputniknews.com/20210613/una-nuova-pandemia-dietro-langolo-scienziati-cinesi-scoprono-nuovi-coronavirus-nei-pipistrelli-11708766.html

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

scienza e tech, mondo