https://it.sputniknews.com/20210627/incendio-nel-salento-fiamme-a-ridosso-delle-case-a-casarano-11913908.html

Incendio nel Salento, fiamme a ridosso delle case a Casarano

Incendio nel Salento, fiamme a ridosso delle case a Casarano

Nel pomeriggio di ieri un nuovo incendio divampato nelle campagne del Salento ha impiegato i soccorsi ed i Vigili del Fuoco diverse ore nel tentativo di... 27.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-27T16:07+0200

2021-06-27T16:07+0200

2021-06-27T16:07+0200

vigili del fuoco

incendio

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/726/55/7265505_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_5c3e93d9a9d2bfc0fa10602059f88690.jpg

Un vasto rogo si è sviluppato ieri nel pomeriggio in una zona di campagna a Casarano, in provincia di Lecce.Le fiamme si sono subito estese minacciando alcune case che si trovavano nei dintorni, causando l'evacuazione dei residenti. Durante l'incendio e l'intervento dei soccorsi è stato inoltre interrotto l'accesso alla strada provinciale che conduce a Taurisano.Insieme ai Vigili del Fuoco, impegnati nello spegnimento dell'incendio, sul posto sono arrivati anche Protezione civile, Carabinieri, Polizia municipale e un Canadair arrivato da Minervino Murge (Bat).Per precauzione è stata inviata anche un’ambulanza della croce rossa che fortunatamente non è stata necessaria.

https://it.sputniknews.com/20210529/forte-dei-marmi-incendio-divora-storico-stabilimento-balneare---video-11485462.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vigili del fuoco, incendio, italia