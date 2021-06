https://it.sputniknews.com/20210627/gran-bretagna-il-governo-indaga-sulla-pubblicazione-del-video-del-bacio-di-hancock-allassistente-11912264.html

Gran Bretagna, il governo indaga sulla pubblicazione del video del bacio di Hancock all'assistente

politica

mondo

Il segretario per la Salute britannico Matt Hancock ha annunciato le proprie dimissioni ieri 26 giugno dopo la pubblicazione da parte del giornale The Sun di una foto in cui il ministro 42enne, sposato e padre di tre figli, e la sua assistente 43enne Gina Coladangelo, moglie del milionario Oliver Tress e madre di tre figli, si baciavano abbracciandosi in una delle stanze del palazzo del dipartimento della Salute. L'uomo nel video ha abbracciato la donna con la mano destra sotto la vita, ma a provocare lo scandalo è stato il fatto che Hancock avesse assunto la Coladangelo come assistente personale sotto forma di volontariato, e successivamente l’avesse nominata a una posizione retribuita nel consiglio di amministrazione del dipartimento della Salute. L'ex segretario di Stato per la Salute laburista Alan Johnson in un'intervista al canale tv ha raccontato che è stato sorpreso dal fatto che ci fosse una telecamera di videosorveglianza nel gabinetto del capo del dicastero, siccome ai tempi in cui lavorava Johnson una telecamera del genere nel suo gabinetto non c'era. Dopo la pubblicazione di foto e video e una valanga di critiche, il ministro Hancock non ha esitato a chiedere scusa, però, con ironia, solo per aver violato la distanza sociale. Il portavoce della cancelleria del premier, commentando la dichiarazione del funzionario, ha affermato che Boris Johnson ha accettato le scuse di Hancock, ma anche il capo del governo ha preferito accentuare che il problema principale della situazione sia stato la violazione della distanza sociale. Sia l'opposizione che i membri del Partito Conservatore, la forza politica al potere, hanno richiesto al premier di esonerare Hancock. Come nuovo segretario di Stato per la Salute è stato nominato Sajid Javid, ex ministro degli Interni e delle Finanze. Dopo le dimissioni di Hancock è stato reso noto che anche la sua collaboratrice Coladangelo ha lasciato la sua posizione nel consiglio di amministrazione del dipartimento della Salute.

