Google, l'eliminazione dei cookies di terze parti slitta al 2023

Google ha voluto fare il punto sull'iniziativa Privacy Sandbox, annunciando la roadmap dei cambiamenti al sistema di tracciamento dei cookies di terze parti. 27.06.2021, Sputnik Italia

Per veder scomparire i cookies di terze parti da Google Chrome sarà necessario attendere almeno fino al 2023. A renderlo noto, con un post sul Google Blog nel quale si faceva il punto sull'iniziativa Privacy Sandbox, è la stessa compagnia di Mountain View, che dunque fa sllittare di un anno l'eliminazione del sistema di tracciamento di terze parti sul suo browser proprietario.Come riferito nel documento, ad oggi sono state proposte 30 idee per la creazione di tecnologie che garantiscano una maggiore tutela della privacy degli utenti, e 4 di esse sono già in fase di testing.Entro la fine del 2022 saranno rese disponibili le principali tecnologie per la distribuzione, così che "la comunità degli sviluppatori possa iniziare ad adottarle", con l'eliminazione dei cookies vera e propria che avrà inizio a partire dalla metà del 2023.Più tempo per la discussione e i testMa perché si verificherà un simile ritardo? A rispondere alla domanda è stata la stessa Google, che ha dichiarato di voler dedicare più tempo alla discussione pubblica e alla ricerca delle soluzioni migliori per gli utenti, con un progetto che si dipanerà su tre fasi differenti:Al termine di questa fase di discussione pubblica, è prevista l'attuazione vera e propria del piano di eliminazione graduale dei cookies di terze parti.Un tentativo di mediazione da parte di GoogleL'obiettivo di Google, in questo senso, è quello di trovare un compromesso tra i cambiamenti richiesti dai navigatori ai sistemi di profilazione e alla difesa della privacy degli utenti e la necessità di trovare delle soluzioni per tenere in piedi il modello di business finora utilizzato dall'azienda di Mountain View.Ed è proprio con l'iniziativa Privacy Sandbox che Google sta cercando di trovare un punto di mediazione che eviti il ricorso a forme di tracciamento più invasive (si parla addirittura di fingerprinting, ovvero il ricorso alle impronte digitali), permettendogli al contempo di mantenere il controllo ai dati raccolti dai cookies di terze parti.

