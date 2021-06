https://it.sputniknews.com/20210627/florida-sale-a-5-morti-e-156-dispersi-il-bilancio-del-crollo-a-surfside-11908067.html

Florida, sale a 5 morti e 156 dispersi il bilancio del crollo a Surfside

Il complesso di Champlain Towers South si è accartocciato su se stesso lo scorso 24 giugno. 27.06.2021, Sputnik Italia

Il bilancio delle vittime del condominio crollato lo scorso 24 giugno a Surfside, in Florida, è salito a 5 morti, mentre 156 persone rimangono disperse.Lo ha riferito nelle scorse ore il il sindaco della contea di Miami-Dade Daniella Levine Cava.La prima cittadina ha confermato che la priorità dei soccorritori rimane quella del "salvataggio di tutte le vite possibili", sebbene le speranze di trovare sopravvissuti ad ormai quasi 72 ore dalla tragedia si affievoliscano.Il New York Times ha riferito che un'ispezione tecnica del condominio Champlain Towers South aveva già tre anni fa messo in guardia i proprietari di "gravi danni strutturali", raccomandando riparazioni.Il difetto che l'ingegnere Frank Morabito aveva specificamente sottolineato in un rapporto del 2018 era che l'edificio consentiva alle auto di entrare vicino a una piscina a livello del suolo con un'impermeabilizzazione insufficiente, che secondo lui stava "causando gravi danni strutturali alla soletta in cemento sottostante queste zone".Giovedì, il sindaco di Surfside Charles Burkett aveva dichiarato che il gestore del condominio dell'edificio lo aveva informato che il complesso di appartamenti era sostanzialmente pieno al momento della tragedia e che le possibilità di trovare persone vive sotto le rovine sono molto basse.

