Fitch mette in guardia su rischi legalizzazione di Bitcoin come mezzo di pagamento per El Salvador

La legalizzazione del Bitcoin come mezzo di pagamento in El Salvador potrebbe presentare rischi nel settore di finanze, operazioni bancarie, violazioni di... 27.06.2021, Sputnik Italia

Lo scorso 9 giugno El Salvador è diventato il primo paese al mondo che ha riconosciuto Bitcoin come mezzo di pagamento, tale e quale al dollaro ad esempio. I media hanno fatto notare che la legge entrerà in vigore 90 giorni dopo la sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del Paese.Secondo l'opinione degli esperti di Fitch, la mancata trasparenza nelle transazioni con Bitcoin crea rischi nel settore della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo se le relative normative non soddisfaranno gli standard del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (FATF).Fitch sottolinea che le notevoli fluttuazioni di prezzo del bitcoin rendono difficile il suo uso come mezzo di pagamento o tesaurizzazione. Di conseguenza, secondo gli esperti, le autorità di El Salvador dovrebbero sviluppare norme e regolamenti appropriati per garantire la sicurezza nella questione delle transazioni Bitcoin.

