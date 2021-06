https://it.sputniknews.com/20210627/famiglia-di-bob-marley-lancia-marchio-di-funghi-allucinogeni-11903114.html

Famiglia di Bob Marley lancia marchio di funghi allucinogeni

Famiglia di Bob Marley lancia marchio di funghi allucinogeni

Oltre ai funghi, la nuova società "Marley One" commercializzerà prodotti come caramelle gommose, pasticche e cosmetici.

I membri della famiglia del famoso cantante reggae giamaicano Bob Marley hanno in programma di lanciare la propria linea di funghi allucinogeni. Lo scorso marzo è stata annunciata una partnership tra la Marley Merchandising LLC e la Silo Wellness, azienda leader mondiale nel settore dei prodotti psichedelici. La famiglia del musicista prevede di lanciare "Marley One", un marchio per i consumatori di funghi psichedelici, riporta Forbes. La linea di prodotti includerà anche un insieme di tinture di funghi "funzionali" di diverse specie che offriranno una serie di benefici per la salute e l'immunità. In precedenza nel 2014 la famiglia di Marley ha lanciato quello che ha definito il primo marchio globale di marijuana. Marley Natural ha venduto un ampia varietà di estratti, creme ed altri prodotti integrati con marijuana. Il leggendario musicista reggae Bob Marley morì di cancro nel maggio 1981. Considerava la cannabis parte integrante della sua fede, il rastafarianesimo, e ne sostenne attivamente la legalizzazione.

