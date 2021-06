https://it.sputniknews.com/20210627/covid-crisanti-a-wembley-60mila-tifosi-per-la-finale-degli-europei-una-roba-da-matti--11909081.html

In un’intervista al Fatto Quotidiano, il professor Andrea Crisanti ricorda che la variante Delta ha una trasmissione elevatissima e che gli assembramenti aumentano i rischi, come confermato dai 120 finlandesi tornati positivi dopo la partita della loro nazionale a San Pietroburgo.E se è giusto consentire ai tifosi di seguire la propria nazionale, con regole che fissano al 25% la capienza degli stadi e che prevedono controlli agli ingressi, per Crisanti l’accordo tra il governo britannico e la Uefa che porta al 75% la capienza dello stadio di Wembley, pari a 60.000 persone, in occasione delle semifinali e della finale degli Europei è una “roba da matti”.Perché, se è vero che nel Regno Unito l’aumento dei casi di Covid non ha portato a un incremento di ricoveri e decessi, “senza vaccini saremmo in piena emergenza”, ha sottolineato il professor Crisanti. Record di contagi nel Regno UnitoIeri il Regno Unito ha registrato 18.270 nuovi casi di coronavirus e 23 morti, il bilancio più alto dallo scorso 5 febbraio. Secondo le autorità, l'incremento è dovuto alla variante Delta e solo l'elevato numero di vaccinazioni sta contribuendo a contenere il numero di ricoveri e vittime. Sono circa 44 milioni i britannici che hanno ricevuto la prima dose del vaccino, pari a quasi l'84% della popolazione, e 32 milioni anche la seconda, pari a più del 61%.

