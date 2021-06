https://it.sputniknews.com/20210627/covid-brusaferro-via-le-mascherine-ma-se-i-contagi-risalgono-saremo-costretti-a-rimetterle-11908570.html

Covid, Brusaferro: "Via le mascherine, ma se i contagi risalgono saremo costretti a rimetterle"

Covid, Brusaferro: "Via le mascherine, ma se i contagi risalgono saremo costretti a rimetterle"

Da domani tutta l'Italia sarà zona bianca e gli italiani potranno togliere la mascherina all’aperto. "Per ora la situazione permette di toglierle. Abbiamo solo 11 casi per 100mila abitanti in sette giorni a livello nazionale", ha detto in un’intervista a Repubblica, Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità e segretario del Comitato tecnico scientifico (Cts). E proprio “il monitoraggio ci consente di capire come evolve la situazione e semmai intervenire, anche reintroducendo misure”, ha precisato. Casi in aumento per la variante DeltaPerché se è vero che i casi di contagio “decrescono in assoluto, quelli sostenuti dalla variante Delta stanno salendo”. Brusaferro ha quindi ricordato che la vaccinazione, anche con una dose, può essere efficace nel ridurre le forme cliniche gravi, “ma solo il ciclo completo garantisce una maggior sicurezza”.E in vista di settembre, ha sottolineato, "dobbiamo arrivare ad alte coperture rapidamente, proprio per controllare la circolazione anche nella stagione autunnale".Ad oggi vaccinato il 32% della popolazioneAd oggi sono più di 49 milioni le dosi di vaccino somministrate in Italia e 17.572.404 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 32,54% della popolazione over 12. Tra gli over 60, ritenuti più a rischio, sono 2,7 milioni gli italiani che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino.

