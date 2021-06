https://it.sputniknews.com/20210627/covid-19-maxi-focolaio-a-maiorca-almeno-700-giovani-contagiati-11910621.html

Covid-19, maxi focolaio a Maiorca: almeno 700 giovani contagiati

Aperta un'indagine su 9 strutture alberghiere dove non sarebbero state rispettate le misure anti-Covid. 27.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-27T14:34+0200

2021-06-27T14:34+0200

2021-06-27T14:34+0200

Un maxi focolaio di coronavirus è stato registrato a Maiorca, nelle isole baleari, con almeno 700 casi di contagio registrati negli ultimi giorni e almeno altri 2.000 messi in quarantena.A riportarlo è il quotidiano iberico El Pais, secondo cui la causa principale dei contagi sarebbero i numerosi party tenuti nelle camere d'albergo e nei locali pubblici dell'isola, così come l'enorme concerto reggae tenutosi all'arena di Palma.A quanto si apprende, le autorità locali hanno aperto un fascicolo d'inchiesta su nove strutture alberghiera situate nella zona di Arenal de Llucmajor oltre che sul già citato concerto, svoltosi in violazione di tutte le misure anti-Covid vigenti.Il Covid-19 in SpagnaStando agli ultimi rapporti del Ministero della Salute di Madrid, sono 3.782.463 i casi di coronavirus rilevati in Spagna dall'inizio della pandemia, di cui 3.551.308 attivi.Oltre 80.000 le vittime confermate, mentre il numero dei guariti ha raggiunto quota 150.376.

