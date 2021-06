https://it.sputniknews.com/20210627/cina-pubblica-il-video-dello-sbarco-su-marte-della-sonda-tianwen-1-11915929.html

Cina pubblica il video dello sbarco su Marte della sonda Tianwen-1

Cina pubblica il video dello sbarco su Marte della sonda Tianwen-1

L'Agenzia nazionale cinese per lo spazio (CNSA) ha fatto vedere il video con l'atterraggio del veicolo spaziale Zhurong su Marte. 27.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-27T16:51+0200

2021-06-27T16:51+0200

2021-06-27T16:52+0200

marte

cina

scienza e tech

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/11779054_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b654dd012db750080db0fdb405948415.jpg

Le immagini sono state pubblicate dall'agenzia Xinhua sulla sua pagina YouTube.Nel filmato si vedono l'apertura del paracadute e i movimenti del rover marziano sulla superficie del pianeta rosso.La missione cinese Tianwen-1 è stata lanciata il 23 luglio 2020. Il rover Zhurong è sceso dalla sua piattaforma di atterraggio sulla superficie di Marte ed ha iniziato l'esplorazione del Pianeta Rosso.A fine marzo la Cina ha messo in orbita due satelliti: Geofen-9 e HEAD-4. Il primo sarà utilizzato per i soccorsi in caso di calamità, le ricerche e potrebbe anche essere utile per progetti lungo la Nuova via della Seta mentre il secondo sarà impegnato nella raccolta di informazioni in orbita.

1

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

marte, cina, scienza e tech, mondo