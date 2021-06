https://it.sputniknews.com/20210627/cesare-battisti-trasferito-nel-carcere-di-ferrara-dopo-lo-sciopero-della-fame-11916232.html

Cesare Battisti trasferito nel carcere di Ferrara dopo lo sciopero della fame

L'ex militante dei Proletari Armati per il Comunismo, formazione di estrema sinistra attiva durante gli anni di piombo e considerata terrorista dallo Stato... 27.06.2021, Sputnik Italia

Cesare Battisti è stato trasferito dal carcere di Rossano, nel cosentino, a quello di Ferrara. Lo ha reso noto il Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe). Il 2 giugno il detenuto aveva iniziato uno sciopero della fame e delle cure per protestare contro le condizioni carcerarie. All'arrivo nella capitale estense ha interrotto la protesta. Il trasferimento, fa sapere il sindacato, si è reso necessario a causa della situazione di potenziale rischio per la sicurezza che si era determinato, dovuto alle tensioni nel settore in cui era recluso. Il provvedimento, peraltro, rientra in una più generale riorganizzazione a livello nazionale del circuito di alta sicurezza, nell'ultimo anno ostacolata dall'emergenza Covid. IIl trasferimento, quindi, non costituisce una declassificazione al circuito dei detenuti comuni. Anche a Ferrara, Cesare Battisti sarà sottoposto al regime di 41 bis, il carcere duro previsto per i boss della mafia e per i condannati per reati di terrorismo. Nonostante l'ex terrorista abbia fatto richiesta per il regime ordinario di media sicurezza, questo prevede il parere del Gruppo di osservazione e trattamento dell'istituto penitenziario, che valuta il percorso del carcerato anche rispetto alla rieducazione nel corso del tempo. Nel caso di Battisti l'istanza è stata rigettata nella prima fase per il poco lasso di tempo trascorso in detenzione. Cesare Battisti ha trascorso un lungo periodo di latitanza in Francia, dove arrivò nel 1981, poi in Messico e Brasile, dove trova rifugio sotto la presidenza di Luis Ignacio Lula Da Silva. Con l'ascesa di Temer, nel 2017, fugge in Bolivia ma viene catturato per evasione fiscale e consegnato alle autorità italiane nell'autunno 2019. Dopo l'arresto, ha ammesso di aver commesso i 4 omicidi di cui era accusato e dovrà scontare l'ergastolo.

