https://it.sputniknews.com/20210627/canada-bruciate-altre-due-chiese-cattoliche-in-seguito-al-ritrovamento-dei-resti-di-nativi-11908207.html

Canada, bruciate altre due chiese cattoliche in seguito al ritrovamento dei resti di nativi

Canada, bruciate altre due chiese cattoliche in seguito al ritrovamento dei resti di nativi

Si tratta del secondo episodio in pochi giorni, dopo che nel paese si è nuovamente infiammata la questione dell'attribuzione di responsabilità nei confronti... 27.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-27T09:23+0200

2021-06-27T09:23+0200

2021-06-27T09:23+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1b/11908183_0:106:1616:1015_1920x0_80_0_0_443a49b40ed16f8459c472166fc7c154.jpg

Due chiese cattoliche sono state bruciate nella provincia più occidentale del Canada della British Columbia, pochi giorni dopo che altre due chiese cattoliche erano state distrutte da incendi nella stessa provincia, riferisce la CBC. Gli incendi si sono verificati sabato nelle riserve indiane nell'interno meridionale della Columbia Britannica.La polizia sta ora indagando se ci sia qualche collegamento tra gli incendi del sabato mattina alla chiesa di St. Ann e alla chiesa di Chopaka, e gli incendi della chiesa di Okanagan che si sono verificati lunedì. La Royal Canadian Mounted Police (RCMP) ha detto lunedì che la chiesa del Sacro Cuore sulle terre della Penticton Indian Band e la chiesa di St. Gregory sulle terre della Osoyoos Indian Band sono state bruciate con degli incendi sospetti.La questione del sistema scolastico residenziale in CanadaGli incendi della chiesa arrivano mentre in Canada si fanno sempre più forti le pressioni sulla Chiesa cattolica per delle scuse formali sul suo ruolo nel sistema scolastico residenziale , creato per assicurare l'assimilazione dei bambini aborigeni alla società canadese e che prevedeva l'utilizzo di metodi brutali che portavano alla morte circa il 42% dei discenti ancor prima del compimento dei 16 anni.Proprio all'inizio di questo mese, i resti di un centinaio di bambini indigeni sono stati trovati sul territorio di ex scuole residenziali. Secondo le stime riportate, oltre 150.000 bambini indigeni in Canada sono stati costretti a frequentare scuole cristiane per oltre un secolo.

https://it.sputniknews.com/20210626/canada-trudeau-il-papa-dovrebbe-scusarsi-con-gli-indigeni-sul-territorio-canadese-11898654.html

3

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo