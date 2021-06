https://it.sputniknews.com/20210627/brunetta-ora-le-riforme-o-niente-fondi-europei-il-boom-e-partito-serve-un-patto-sociale-11909359.html

Brunetta: "Ora le riforme o niente fondi europei. Il boom è partito, serve un patto sociale"

All’indomani delle manifestazioni di piazza dei sindacati, che chiedono la proroga del blocco dei licenziamenti, il ministro della Pubblica amministrazione... 27.06.2021, Sputnik Italia

Renato Brunetta è ottimista sulla ripresa del Paese, sottolineando che è già in atto un “rimbalzo” innescato solo dal clima di fiducia creato dal governo Draghi, perché “finora non abbiamo speso nemmeno un euro dei soldi del Recovery plan”. E proprio sul Recovery Plan, il ministro lancia “un avviso ai naviganti, a tutti: partiti, istituzioni, opinione pubblica, ministri, maggioranza, opposizione”:Si tratta di riforme "necessarie", sottolinea Brunetta in un’intervista a La Stampa, che “noi non abbiamo mai avuto la forza e il coraggio di fare” e per cui "dovremo solo dire grazie all’Europa, ad Angela Merkel e a Mario Draghi che ci hanno portato a questo risultato". "Un patto come nel 1993"All’indomani delle manifestazioni dei sindacati contro la proroga selettiva del blocco dei licenziamenti, Brunetta afferma che “non ha senso il conflitto sociale quando si è in una fase di boom economico”. Perché in questa fase "serve un approccio di politica economica capace di tenere insieme crescita ed efficienza da un lato, e giustizia sociale e lotta alla disoccupazione dall`altro". Proroga selettivaIl governo è orientato verso una proroga del blocco dei licenziamenti, in scadenza il 30 giugno, solo per alcuni settori in crisi, quali il tessile. La proroga, dal primo luglio al 31 ottobre, sarà accompagnata da 18 settimane di Cig Covid a carico dello Stato.

pnrr, ue, renato brunetta, lavoro, riforme