Armenia, commissione elettorale conferma la vittoria di Pashinyan

La formazione di Pashinyan entrerà in parlamento insieme ad Alleanza Armenia di Robert Kocharyan e a Ho l'onore dell'ex preisdente Serž Sargsyan 27.06.2021, Sputnik Italia

Il comitato elettorale centrale armeno ha annunciato quest'oggi i risultati definitivi delle elezioni parlamentari anticipate del 20 giugno, confermando che il partito Contratto Civile del primo ministro Nikol Pashinyan ha vinto con il 53,91% dei voti, seguito da Alleanza Armenia dell'ex presidente armeno Robert Kocharyan con il 21,9%.Sebbene il blocco "Ho l'onore" non abbia superato la soglia del 7%, avrà seggi in parlamento, poiché la legge armena richiede la presenza di almeno tre forze politiche.La percentuale di voti si traduce in 71 seggi in parlamento per il partito del Contratto Civile di Pashinyan, 29 seggi per Alleanza Armenia di Kocharyan e 7 per il blocco Ho l'onore di Sargsyan, ha affermato Mukuchyan.Le elezioni anticipate in ArmeniaLe elezioni anticipate in Armenia si sono tenute lo scorso 20 giugno in seguito ad una grave crisi politica interna.Quest'ultima è stata innescata dalle concessioni territoriali all'Azerbaigian in seguito nelle ostilità armate in Nagorno-Karabakh lo scorso autunno.

