UFO, per 70% degli elettori americani il governo starebbe nascondendo la verità sugli avvistamenti

Negli Stati Uniti, nel corso degli anni, sono stati finanziati diversi programmi nel tentativo di fare luce sui misteriosi avvistamenti. 26.06.2021, Sputnik Italia

Secondo un nuovo sondaggio di Hill-HarrisX, il governo degli Stati Uniti sta nascondendo informazioni sui fenomeni aerei non identificati (UAP), noti anche come UFO, secondo cui la stragrande maggioranza degli elettori di varie fasce demografiche.L'indagine, svolta il 17-18 giugno, ha rivelato che il settanta per cento degli elettori registrati è convinto che al pubblico vengano negate le informazioni esistenti sui misteriosi fenomeni degli UFO.Condotto online tra 942 elettori registrati, il sondaggio ha mostrato che il trenta percento degli intervistati la pensava diversamente. Il sondaggio Hill-HarrisX ha un margine di errore del 3,19%.Il rapporto del Pentagono sugli UFOLa conferma dei sospetti profondamente radicati tra il pubblico che il governo stia celando importanti informazioni sugli UFO arriva quando un rapporto provvisorio molto atteso è stato rilasciato venerdì da una task force del Pentagono.Tale documento ha confermato che degli oltre 140 rapporti effettuati dal 2004, solo uno è stato identificato con grande sicurezza come "un grande pallone gonfiabile", mentre gli altri rimangono un mistero oltre la spiegazione del governo degli Stati Uniti.Queste vanno da incidenti aerei e fenomeni atmosferici naturali a programmi governativi top secret a sistemi lanciati da forze straniere. Il rapporto non esclude gli extraterrestri come potenziale origine degli avvistamenti.

