Turismo spaziale, Virgin Galactic di Richard Branson pronta a portare i primi clienti in orbita

Nelle prossime settimane a bordo del vettore Unity di Virgin Galactic sarà presente anche una missione dell'Aeronautica Militare italiana, con degli esperti... 26.06.2021, Sputnik Italia

La Virgin Galactic, specializzata in voli spaziali suborbitali, ha ricevuto la licenza per il volo a pagamento di clienti ai confini dello spazio con l'utilizzo del suo razzo. Unity.A concedere l'approvazione alla compagnia dell'imprenditore britannico Richard Branson è stata la Federal Aviation Administration degli Stati Uniti, che ha aggiornato una precedente decisione che consentiva unicamente i voli di prova.A destare particolare fiducia, l'ultimo test avvenuto lo scorso 22 maggio, che ha confermato l'affidabilità di Unity, il vettore a cui sarà affidato il lancio in orbita dei primi turisti spaziali.In un prossimo volo sperimentale, previsto per il 4 luglio, è previsto che a bordo dello Unity sia presente anche lo stesso Richard Branson, che così anticiperà di appena due settimane Jeff Bezos, che invece partirà a bordo di Blue Origin il 20 luglio.Tanti VIP in lista d'attesaPer provare l'ebbrezza dei voli nello spazio si sono prenotate già oltre 600 persone, ben pronte a dare uno sguardo alla curvatura della Terra e a sperimentare sulla propria pelle l'assenza della forza di gravità.Tra di loro decine di super ricchi, tra cui diverse star del cinema e della musica, che partiranno da uno spazioporto dedicato situato nel deserto del New Mexico.

