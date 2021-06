https://it.sputniknews.com/20210626/tesla-richiama-oltre-285mila-veicoli-in-cina-problemi-con-il-cruise-control-11901130.html

Tesla richiama oltre 285mila veicoli in Cina: problemi con il Cruise Control

Tesla richiama oltre 285mila veicoli in Cina: problemi con il Cruise Control

La casa automobilistica americana Tesla ha richiamato 285.520 automobili Model 3 e Model Y dal mercato cinese a partire da sabato per problemi con il sistema... 26.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-26T23:41+0200

2021-06-26T23:41+0200

2021-06-26T23:41+0200

economia

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1a/11900939_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0e8288e7c8c4b1f3d0522fb0083bb669.jpg

Lo riporta oggi il giornale Global Times, citando una nota dell'Amministrazione statale cinese per la regolamentazione del mercato.Saranno sottoposte al richiamo 246.900 auto Tesla Model 3, prodotte nel periodo dal gennaio 2019 al 7 giugno 2021, nonché 38.600 automobili Tesla Model Y prodotte quest'anno.I problemi, scrive il giornale, riguardano il Cruise Control:La filiale cinese di Tesla ha chiesto scusa per gli inconvenienti subiti dai clienti ed ha sottolineato che continuerà a perfezionare la sicurezza delle sue auto in conformità con gli standard nazionali.La società americana Tesla Motors è stata fondata nel 2003 come sviluppatore e produttore di veicoli elettrici e tecnologie correlate. La società ha sede a Palo Alto, California, USA. Oltre ai veicoli elettrici, l'azienda produce batterie e motori elettrici utilizzando la propria tecnologia e li vende ad altre case automobilistiche, in particolare Toyota e Daimler.

https://it.sputniknews.com/20201223/elon-musk-rivela-su-twitter-che-la-apple-si-rifiuto-di-acquistare-la-tesla-a-un-decimo-del-valore-9929572.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia, mondo