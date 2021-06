https://it.sputniknews.com/20210626/terrore-in-volo-charter-catania-roma-costretto-ad-atterraggio-demergenza-11897186.html

Terrore in volo, charter Catania-Roma costretto ad atterraggio d'emergenza

Terrore in volo, charter Catania-Roma costretto ad atterraggio d'emergenza

A bordo dell'aereo, della Bulgarian Air Charter, 42 passeggeri tra poliziotti e migranti. Poco dopo il decollo l'esplosione di un motore ha costretto il... 26.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-26T08:33+0200

2021-06-26T08:33+0200

2021-06-26T08:33+0200

catania

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/02/11565694_0:118:2250:1384_1920x0_80_0_0_4e75b633c41cf262dd20fadad8f65266.jpg

Attimi di terrore a bordo del volo Catania-Roma decollato sabato sera dallo scalo catanese di Fontanarossa e costretto poco dopo ad un atterraggio d'emergenza per un'avaria al motore. L'aereo, un charter della compagnia Bulgarian Air Charter, trasportava a bordo 34 poliziotti e 8 migranti. Gli agenti stavano accompagnando nella Capitale il gruppo di migranti, di recente sbarcati di recente sulle coste siciliane."Salvi grazie alla bravura del pilota"Secondo quanto riferiscono fonti di polizia all'agenzia AdnKronos, pochi minuti dopo il decollo uno dei due motori sarebbe esploso in volo. Un aereo di 31 anniIl sindacalista chiede maggiore sicurezza sul lavoro per gli agenti impiegati quotidianamente nelle missioni di polizia. "L'aereo ha 31 anni e, vista la mole di voli cui siamo esposti quotidianamente, chiediamo che gli uomini impiegati siano messi in condizioni di lavorare adeguatamente, così come i migranti di viaggiare serenamente. Spesso le condizioni lavorative non elevano la dignità della divisa che indossiamo, come assicurare un pasto caldo dopo ore e ore di volo", aggiunge Cecchini.L'aeromobile, dopo l'atterraggio, è stato ispezionato e adesso si trova parcheggiato nell'aerostazione. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco. Non ci sono notizie di possibili feriti per l'incidente.

catania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

catania, italia