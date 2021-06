https://it.sputniknews.com/20210626/sputnik-v-riduce-il-tasso-di-mortalita-del-70-80-tra-gli-over-60---ministero-salute-argentino-11897054.html

Sputnik V riduce il tasso di mortalità del 70-80% tra gli over 60 - ministero Salute argentino

Alla ricerca hanno preso parte quasi 500.000 volontari di età superiore ai 60 anni. 26.06.2021, Sputnik Italia

Anche una sola dose dei vaccini Sputnik V o AstraZeneca contro il coronavirus riduce il tasso di mortalità nelle persone di età superiore ai 60 anni del 70-80%, secondo uno studio del Ministero della Salute argentino.Stando ai dati della ricerca, la somministrazione di due dosi di questi vaccini è in grado di far decrescere il tasso di mortalità di oltre il 90%.Lo studio ha coinvolto un totale di 471.682 volontari di età superiore ai 60 anni.Lo Sputnik VSputnik V, sviluppato dal Centro di ricerca russo Gamaleya, utilizza due diversi adenovirus nella prima e nella seconda dose del vaccino affinché il corpo riconosca la proteina e il vettore del virus. Il vaccino è stato approvato per l'uso di emergenza in almeno 67 paesi in tutto il mondo.Il più recente studio condotto in Russia, basato sull'analisi dei dati di 3,8 milioni di russi vaccinati, ha mostrato che lo Sputnik V è efficace al 97,6% dopo la somministrazione di due dosi. Si tratta di un dato ancora più alto di quello trapelato dallo studio pubblicato nel mese di febbraio sulla rivista medica The Lancet, nel quale veniva comprovata un'efficacia del 91,6% per lo Sputnik V.

