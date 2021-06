https://it.sputniknews.com/20210626/sondaggio-fratelli-ditalia-e-pd-ad-un-passo-dalla-lega-al-20-11898180.html

Sondaggio, Fratelli d'Italia e PD ad un passo dalla Lega al 20%

26.06.2021

Il primato della Lega è minacciato dal Partito Democratico e Fratelli d'Italia che, accorciate le distanze, preparano il sorpasso. Un sostanziale testa a testa fra i primi tre partiti è quello che emerge dal sondaggio di fine mese sulle intenzioni di voto, elaborato da Ipsos per il Corriere della Sera. Le rilevazioni riguardano anche le preferenze per i leader e il gradimento del governo e del presidente del Consiglio Mario Draghi, che risultano entrami in aumento. Intenzioni di votoSe si andasse al voto oggi la Lega sarebbe il primo partito con il 20,1% delle preferenze, seguito dal PD con il 19,7% e FdI al 19,4%. Il Carroccio si ritrova al livello più basso di consenso dall'inizio della legislatura, un calo di due punti che accorcia le distanze con i due maggiori partiti che adesso si contenderanno il primo posto. Il Movimento 5 Stelle resta quarta forza politica con il 16.5%, mentre Forza Italia è al 7,9%. Nelle retrovie non ci sono sostanziali variazioni dalle precedenti rilevazioni di Ipsos, riporta il Corriere. Complessivamente le forze di centrodestra mantengono un consistente vantaggio, raggiungendo il 47,4%, mentre le forze di centrosinistra allargate al M5S (senza Italia viva) restano al 39,9%. L'area del non voto o indecisi si mantiene sopra il 40%. Gradimento dei leaderPassando al gradimento degli leader politici, Giuseppe Conte si conferma al primo posto (indice 49) anche se in calo di 2 punti. Cresce di 3 punti il gradimento di Giorgia Meloni (indice 40). Al terzo posto nella classifica degli esponenti politici Roberto Speranza (stabile a 38), apprezzato di più come ministro della Salute che come leader di art.1. Tra i ministri più apprezzati Dario Franceschini (indice 32) e Giancarlo Giorgetti (indice 31). Gradimento di Mario DraghiSempre più apprezzato il lavoro del governo e del presidente del Consiglio Mario Draghi rispetto all'insediamento, con indici di gradimento che si attestano rispettivamente a 69 e 71, in aumento di 5 punti rispetto a maggio. A far crescere le valutazioni su esecutivo e premier, secondo il Corriere, ha contribuito l'accelerazione sulla campagna vaccinale e il miglioramento della situazione economica.

