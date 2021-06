https://it.sputniknews.com/20210626/perseguita-la-ex-e-minaccia-col-coltello-il-nuovo-fidanzato-di-lei-arrestato-stalker-in-abruzzo-11906603.html

Perseguita la ex e minaccia col coltello il nuovo fidanzato di lei: arrestato stalker in Abruzzo

Perseguita la ex e minaccia col coltello il nuovo fidanzato di lei: arrestato stalker in Abruzzo

A Lanciano disposti gli arresti domiciliari nei confronti di un 25enne per stalking e lesioni personali aggravate, procurato allarme e atti persecutori nei... 26.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-26T21:42+0200

2021-06-26T21:42+0200

2021-06-26T21:42+0200

abruzzo

donna

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/18/9345033_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_147ab1c81137e48e2946e5caf274e624.jpg

Dopo due mesi di minacce, aggressioni fisiche e verbali, anche in pubblico nei confronti della sua ex 20enne sono stati disposti gli arresti domiciliari contro il 25enne di Lanciano Alessio Fanci, accusato di stalking, lesioni personali aggravate, rapina e procurato allarme e e atti persecutori, segnala il portale locale AbruzzoWeb.Il provvedimento è stato emesso dal Gip Massimo Canosa su richiesta della Procura per la gravità e sistematicità degli atti persecutori e intimidatori e per la necessità di garantire l’incolumità fisica della ragazza, minacciata anche in pubblico.L'inchiesta è partita dalle denunce della ragazza. I Carabinieri hanno accertato messaggi e telefonate minatorie, persino aggressioni fisiche, che hanno costretto la ragazza a richiedere più di una volta l'assistenza del pronto soccorso per ecchimosi e lesioni.In un'occasione l'arrestato aveva avvicinato la giovane in strada puntandole il coltello minacciando di morte anche il suo nuovo ragazzo.

abruzzo

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abruzzo, donna, italia