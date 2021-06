https://it.sputniknews.com/20210626/migranti-meloni-ce-emergenza-ma-anche-chi-fa-finta-di-non-vederla-11899378.html

Migranti, Meloni: "C'è emergenza, ma anche chi fa finta di non vederla"

Migranti, Meloni: "C'è emergenza, ma anche chi fa finta di non vederla"

La leader di FdI ha sottolineato l'importante aumento del numero di sbarchi clandestini. 26.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-26T12:12+0200

2021-06-26T12:12+0200

2021-06-26T12:12+0200

politica

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/02/10204842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e9eb40639daa1260de95ded16ed62ed1.jpg

Con un incisivo intervento sulla propria pagina Facebook, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha stigmatizzato le parole sulla crisi migratoria del ministro degli Interni Lamorgese, che aveva definito "esagerato" parlare di emergenza.La Meloni, dal canto suo, ha invece l'importante numero di sbarchi avvenuti dall'inizio dell'anno:Secondo la politica romana, la situazione sarebbe poi aggravata dalla crisi di emergenza sanitaria che il mondo sta attraversando da ormai quasi un anno e mezzo, con una parte delle forze politiche del Paese che starebbe volontariamente ignorando il problema."E il tutto si svolge durante una pandemia. C'è un'emergenza, ma c'è anche chi fa finta di non vederla", ha proseguito.Il Consiglio europeoNel corso del Consiglio europeo di ieri, il tema dei migranti è stato all'ordine del giorno, con Bruxelles che ha deliberato per spingere su un impegno per lavorare sul fenomeno alla e cioè nei paesi da cui i flussi migratori partono. Nei giorni scorsi il premier Mario Draghi alla Camera aveva rivendicato come per la prima volta dal giugno del 2018 il tema dell’immigrazione sia tornato all’ordine del giorno del Consiglio europeo su proposta italiana.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politica, italia