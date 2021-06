https://it.sputniknews.com/20210626/microsoft-denuncia-nuovi-presunti-attacchi-da-parte-di-hacker-russi-11898332.html

Microsoft denuncia nuovi presunti attacchi da parte di hacker russi

Già in precedenza il gigante dell'informatica aveva segnalato attacchi da parte degli hacker russi. 26.06.2021, Sputnik Italia

Microsoft ha riferito sabato sulla nuova attività del presunto gruppo di hacker russo Nobelium contro gli utenti dell'azienda e i loro dati in 36 paesi, nonché contro il servizio di assistenza clienti Microsoft."Il Microsoft Threat Intelligence Center sta monitorando le nuove attività di NOBELIUM. La nostra indagine sui metodi e le tattiche utilizzate continua, ma abbiamo visto episodi di password spraying e attacchi diretti e vogliamo condividere alcuni dettagli per aiutare i nostri clienti e la nostra comunità a proteggersi", si legge nel comunicato.La società ha precisato che l'attività era rivolta a clienti specifici, per lo più aziende informatiche (57%) ed enti governativi (20%). Si è concentrato principalmente sugli Stati Uniti (circa il 45%) e anche su Regno Unito, Germania e Canada.Gli attacchi hacker contro MicrosoftA maggio, Microsoft ha già riferito degli attacchi del gruppo Nobelium contro 150 agenzie governative, consulenti e organizzazioni non governative negli Stati Uniti e in più di 20 paesi.La società collega il gruppo con la Russia e suppone che sia dietro il software di hacking realizzato da SolarWinds nel dicembre 2020.

