L'Iran avvia la produzione del vaccino Sputnik V

Teheran ha avviato la produzione del vaccino russo Sputnik V, è pronto un lotto di prova, ha fatto sapere il Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF). 26.06.2021, Sputnik Italia

"RDIF e Actoverco, una delle società farmaceutiche più importanti in Iran, annunciano di aver prodotto nel Paese un lotto di prova del vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V. L'Iran è il primo stato del Medio Oriente, dov'è stata messa a punto la produzione del vaccino Sputnik V", ha affermato il fondo russo.Una nota dell'RDIF osserva che il vaccino prodotto in Iran sarà usato per il programma di immunizzazione nazionale.Lo Sputnik V è registrato in 68 paesi con una popolazione totale di oltre 3,5 miliardi di persone. I dati forniti delle autorità di regolamentazione di diversi paesi, tra cui Argentina, Serbia, Bahrain, Ungheria, Messico e altri stati, raccolti nel corso delle campagne di immunizzazione nazionali, dimostrano che lo Sputnik V è uno dei vaccini più sicuri ed efficaci contro il coronavirus.Il vaccino si basa su una piattaforma vettoriale di adenovirus umano comprovata e ben studiata, e utilizza due diversi vettori per due dosi, fornendo un'immunità più lunga rispetto ai vaccini che utilizzano lo stesso meccanismo di somministrazione per entrambe le vaccinazioni, ha osservato l'RDIF.

