https://it.sputniknews.com/20210626/leonardo-consegnato-elicottero-hh-139b-allaeronautica-militare-italiana-11902314.html

Leonardo, consegnato elicottero HH-139B all'Aeronautica Militare italiana

Leonardo, consegnato elicottero HH-139B all'Aeronautica Militare italiana

L'HH-139B è la variante adattata per l'Aeronautica Militare italiana dell'AW139. 26.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-26T22:38+0200

2021-06-26T22:38+0200

2021-06-26T22:38+0200

scienza e tech

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1a/11901955_0:59:1120:689_1920x0_80_0_0_3add813bdc7d1e8b1bb0eff445993bf2.jpg

Nella giornata di venerdì alla presenza tra gli altri del Ministro della Difesa italiano Lorenzo Guerini, del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Gen. S. A. Alberto Rosso e dell'AD di Leonardo Alessandro Profumo si è svolta la cerimonia di accettazione di un nuovo elicottero HH-139B destinato alle forze aeree italiane.Lo si apprende dal comunicato pubblicato dalla stessa azienda leader nel settore della Difesa e dell'Aerospazio.Nel corso della visita immediatamente successiva nell'impianto di produzione elicotteri sono state mostrate le capacità industriali, i prodotti e le tecnologia all'avanguardia che fanno di Leonardo un'azienda leader nel campo del volo verticale e che "contribuiscono al presidio delle tecnologie strategiche del Paese. Alessandro Profumo, da parte sua, ha confermato come Leonardo nutra orgoglio per poter "contribuire ai fondamentali compiti istituzionali dell’Aeronautica Militare italiana nel sostegno alla popolazione e alla sicurezza del Paese" con l'HH-139B, definito "un simbolo dell’eccellenza tecnologica espressa dall’industria nazionale e della sua competitività internazionale".L'HH-139BL'HH-139B è una variante modificata per l'Aeronautica Militare dell'AW139, venduto a più di 280 clienti in oltre 70 paesi del mondo, e sarà utilizzato in una vasta gamma di missioni, dalla ricerca e soccorso, all'ancincendio, all'intercettazione di velivoli a basse prestazioni.Come si apprende dalla scheda tecnica del velivolo l’AW139 presenta moderne soluzioni di manutenzione predittiva che permettono un’analisi attenta e rapida dei dati sullo stato di salute dei componenti dell’elicottero, oltre a sofisticati sistemi di navigazione satellitare e di visione sintetica in grado di rappresentare in forma tridimensionale l’ambientazione esterna su display anche in condizione di visibilità zero, e ad avanzati sistemi anticollisione, sensori di missione e autopilota capace di assistere l’equipaggio in attività di ricerca e recupero in condizioni meteo e ambientali difficili.

https://it.sputniknews.com/20210610/leonardo-consegna-alla-us-navy-il-primo-elicottero-da-addestramento-th-73a--11688230.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

scienza e tech, mondo