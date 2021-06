https://it.sputniknews.com/20210626/lavoro-cgia-4-contratti-su-10-firmati-da-sindacati-fantasma-a-rischio-diritti-e-sicurezza-11899217.html

Lavoro, Cgia: 4 contratti su 10 firmati da sindacati “fantasma”, a rischio diritti e sicurezza

Su 935 contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti e depositati al Cnel entro il 31 dicembre scorso, 351 sono stati firmati da associazioni datoriali e organizzazioni sindacali non riconosciute dallo stesso Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro: praticamente 4 su 10, precisamente il 37,5 per cento del totale. A dirlo è oggi l’Ufficio studi della Cgia. Se è vero che "non siamo nel 'far west', in alcune filiere produttive poco ci manca", con accordi che spesso abbattono diritti, indeboliscono legalità, favoriscono precarietà, minacciano sicurezza nei luoghi di lavoro e comprimono livelli salariali.Edilizia e servizi i settori più colpitiI contratti pirata proliferano in particolare nell'edilizia e nei servizi: Al Cnel il compito di controllare la regolarità dei contrattiIn questa situazione, e con le profonde tensioni sociali in atto nel mondo del lavoro, la Cgia ha quindi sottolineato la necessità di rivedere il sistema della rappresentanza, consentendo alle organizzazioni datoriali e sindacali che sono riconosciute dal Cnel la titolarità di sottoscrivere accordi-contratti di lavoro a livello nazionale e locale, mentre a tutte le altre sigle che firmano un nuovo Ccnl, lo stesso dovrebbe essere “asseverato” da un’istituzione pubblica terza che, ad esempio, potrebbe essere proprio il Cnel.

