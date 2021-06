https://it.sputniknews.com/20210626/la-marina-russa-controlla-azioni-del-cacciatorpediniere-americano-ross-nel-mar-nero--11907215.html

La Marina russa controlla azioni del cacciatorpediniere americano Ross nel Mar Nero

La Marina russa controlla azioni del cacciatorpediniere americano Ross nel Mar Nero

26.06.2021

"Le forze e i mezzi della flotta del Mar Nero hanno proceduto al controllo delle azioni del cacciatorpediniere lanciamissili della Marina degli Stati Uniti Ross, entrato nel Mar Nero il 26 giugno 2021", ha affermato il Centro.Secondo quanto affermato dalla Sesta Flotta degli Stati Uniti, il cacciatorpediniere è stato inviato nel Mar Nero per partecipare alle esercitazioni annuali Sea Breeze, a cui prenderà parte anche l'Ucraina.Acque agitateLo scorso 23 giugno nel Mar Nero, vicino alla Crimea, il cacciatorpediniere britannico Defender ha violato il confine russo. La nave è entrata nelle acque territoriali russe per tre chilometri, ignorando tutti gli avvisi. Defender ha abbandonato le acque russe dopo che la nave di confine ha aperto fuoco di avvertimento e un caccia Su-24M ha lanciato bombe a salve in direzione del cacciatorpediniere.Konashenkov ha fatto notale inoltre che il cacciatorpediniere Defender in qualsiasi punto del Mar Nero è solo un ottimo obiettivo per i sistemi missilistici antinave della Аlotta del Mar Nero.Konashenkov ha fatto notale inoltre che il cacciatorpediniere Defender in qualsiasi punto del Mar Nero è solo un ottimo obiettivo per i sistemi missilistici antinave della Аlotta del Mar Nero.Il cacciatorpediniere americano Ross appartiene alla classe Arleigh Burke. La nave è dotata di 90 lanciatori verticali universali per il lancio di missili da crociera Tomahawk o missili anti-balistici Standard.Le esercitazioni Sea Breeze-2021 si svolgeranno dal 28 giugno al 10 luglio nel Mar Nero. Nelle manovre saranno impegnati 5mila soldati e 32 navi di 32 paesi.

