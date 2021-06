https://it.sputniknews.com/20210626/la-malesia-accusa-i-paesi-sviluppati-accumulano-troppi-vaccini-anti-covid-tutti-gli-altri-a-secco-11905341.html

La Malesia accusa i paesi sviluppati: accumulano troppi vaccini anti-COVID, tutti gli altri a secco

Il ministro coordinatore della campagna di vaccinazione nazionale in Malesia, Khairy Jamaluddin, ha accusato le economie avanzate di aver accumulato troppi... 26.06.2021, Sputnik Italia

UE, Gran Bretagna e USA "hanno acquistato una quantità di vaccini cinque volte superiore a quella che serve per la vaccinazione totale delle loro popolazioni", ha esclamato il ministro."Al tempo stesso, la Malesia ha acquistato il 120% in più rispetto alla quantità necessaria per la vaccinazione della popolazione", ha osservato.Jamaluddin aveva precedentemente accusato paesi europei di accumulare i significativi avanzi del vaccino, dopodiché l'ambasciatore dell'UE in Malesia Michalis Rokas ha smentito le sue parole, sostenendo che l'Europa ha pienamente adempiuto ai suoi obblighi sulla consegna dei vaccini contro il coronavirus nei confronti della Malesia."Stiamo parlando di cose differenti, come se io stessi parlando di durian e lui di rambutan", riporta The Star le parole di Jamaluddin.Nell'ambito della campagna di vaccinazione in Malesia al momento, secondo i dati del ministero della Salute del paese, sono state somministrate 7 milioni di dosi del vaccino anti-COVID. Secondo quanto osservato dal ministero della Salute, risulta essere vaccinato circa l'11% della popolazione.

