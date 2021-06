https://it.sputniknews.com/20210626/incidente-sul-garda-greta-morta-per-annegamento-11902022.html

Incidente sul Garda: Greta morta per annegamento

Incidente sul Garda: Greta morta per annegamento

Ad accertare il decesso per annegamento della ragazza è stata l'autopsia. 26.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-26T16:31+0200

2021-06-26T16:31+0200

2021-06-26T16:31+0200

incidente

giustizia

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/11836508_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_ccece9fc65dc4c31ca4a9af57b02d55e.jpg

L'autopsia ha stabilito che la 25enne Greta Nedrotti è morta per annegamento nelle acque del Lago di Garda dopo che un motoscafo con a bordo due turisti tedeschi 52enni ha speronato di notte la barca in cui si trovava la giovane insieme al suo amico Umberto Garzarella, 37enne anche lui morto nell'incidente, riporta La Stampa.Il corpo della giovane donna, che presentava secondo i primi rilievi numerose fratture, è stato recuperato dai sommozzatori ad oltre cento metri di profondità dopo 12 ore dal tragico incidente.Secondo le ricostruzioni degli investigatori, l'incidente è avvenuto la notte del 20 giugno nelle acque fra Salò e San Felice del Benaco. I turisti di nazionalità tedesca, entrambi 52enni, erano assidui visitatori del Lago di Garda. Contro di loro è stato aperto un fascicolo per duplice omicidio colposo e per omissione di soccorso. Difendendosi, hanno detto ai carabinieri che era molto buio e non si erano accorti di aver impattato la barca. Contro nessuno di loro è stata emessa una misura cautelare, pertanto hanno potuto far ritorno in Baviera, dove risiedono, restando comunque a disposizione della magistratura italiana in qualità di indagati. Il test all'etilometro, a cui ha deciso di sottoporsi uno dei due, dopo 15 ore ha dato esito negativo.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

incidente, giustizia, italia