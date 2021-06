https://it.sputniknews.com/20210626/i-dinosauri-vivevano-nellartico-e-potrebbero-essere-stati-a-sangue-caldo-11893255.html

I dinosauri vivevano nell'Artico e potrebbero essere stati a sangue caldo

I dinosauri vivevano nell'Artico e potrebbero essere stati a sangue caldo

Il sito in cui sono stati trovati i resti fossili dei dinosauri si trova in Alaska, a circa 400 km a nord del Circolo Polare Artico. 26.06.2021

Fossili di cuccioli di dinosauro sono stati scoperti in Alaska, portando gli scienziati a sospettare che questi antichi rettili un tempo abitassero nell'Artico. Questo è quanto emerge da uno studio pubblicato su 'Current Biology'. I fossili in questione, i cui esemplari erano appena nati o ancora nelle loro uova, appartengono ad almeno sette tipi di dinosauri vissuti circa 70 milioni di anni fa. Druckenmiller ha notato che gli scienziati non avevano mai trovato nidi di dinosauri così a nord e ha suggerito che queste creature probabilmente dovevano fare affidamento su qualcosa di diverso dal calore fornito dal Sole per mantenere i loro corpi caldi con quel clima. Il sito della scoperta si trova a circa 400 km a nord del Circolo Polare Artico. I calcoli degli scienziati suggeriscono, come osserva Reuters citando Druckenmiller, che lì la temperatura annuale, quando i dinosauri vi abitavano, era di circa 6 gradi Celsius ovvero "inverni sotto lo zero con neve”.

