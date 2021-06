https://it.sputniknews.com/20210626/gran-bretagna-lex-ministro-degli-interni-sajid-javid-sostituisce-hancock-alla-sanita-11906949.html

Gran Bretagna, l'ex ministro degli interni Sajid Javid sostituisce Hancock alla Sanità

Gran Bretagna, l'ex ministro degli interni Sajid Javid sostituisce Hancock alla Sanità

L'ex titolare del dicastero delle Finanze Sajid Javid è stato nominato ministro della Sanità britannico per sostituire Matt Hancock, che si è dimesso per aver... 26.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-26T22:33+0200

2021-06-26T22:33+0200

2021-06-26T22:33+0200

sajid javid

regno unito

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/776/51/7765199_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_34a64572da04be17b1d45bcb69f3388a.jpg

L'ormai ex ministro della Sanità britannico Matt Hancock ha annunciato le sue dimissioni nel corso della giornata di sabato 26 giugno dopo che ieri il Sun aveva pubblicato una foto in cui il funzionario 42enne, sposato con 3 figli, si baciava con la sua assistente Gina Coladangelo, anche lei madre di tre figli e moglie del milionario Oliver Tress Gina Coladangelo, in un locale all'interno del ministero.A provocare lo scandalo, però, è stato proprio il fatto che la Hancock aveva in precedenza assunto la Coladangelo come assistente su propria decisione personale, e successivamente l'aveva nominata membro del consiglio del ministero della Sanità.Javid è stato ministro degli Interni britannico nel 2018-2019, dopo di che è stato titolare del dicastero delle Finanze, incarico lasciato nel febbraio 2020, quando al suo posto è subentrato Rishi Sunak. Dopo aver lasciato gli incarichi governativi, Javid è stato membro del Parlamento per i conservatori.Dopo la pubblicazione delle foto e le successive critiche, il ministro Hancock si è subito scusato, ma con la sua solita ironia ha chiesto venia solo per aver violato il distanziamento sociale. Un portavoce dell'ufficio del primo ministro, commentando la dichiarazione del ministro il giorno prima, ha affermato che Johnson ha accettato le scuse di Hancock, ma ha anche preferito sottolineare che il problema principale dello scandalo è stata la violazione del distanziamento sociale da parte del ministro. Sia l'opposizione che i membri del partito conservatore al potere hanno chiesto al premier di dare il benservito ad Hancock.Dopo le dimissioni di Hancock, si è saputo che anche la sua amante Coladangelo si è dimessa da membro del consiglio del ministero della Sanità.

regno unito

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sajid javid, regno unito