Funzionario della NATO allarmato dalla "scioccante" modernizzazione militare della Cina

Funzionario della NATO allarmato dalla "scioccante" modernizzazione militare della Cina

26.06.2021

Il presidente uscente del Comitato di coordinamento militare della NATO, Stuart Peach, l'ufficiale militare più anziano dell'alleanza, ha espresso preoccupazione per quella che ha definito la velocità "scioccante" degli sforzi di modernizzazione militare della Cina e per il suo crescente peso diplomatico all'estero."Penso che sia molto importante tenerli d'occhio. Cosa fai se sei un leader in Cina con una grande forza modernizzata e potente? La dislochi sul terreno e la fai muovere", ha ipotizzato Peach.L'ufficiale ha anche indicato la rete "grandi ambasciate" cinesi presenti nei paesi di tutto il mondo, dicendo che molte di loro sono ora dotati di "sezioni di difesa molto grandi, spesso con ufficiali generali" e si è chiesto "a cosa potrebbe servire tutto ciò".Peach si è anche lamentato di quella che ha affermato essere la crescente partnership militare strategica tra Cina e Russia, affermando che nel corso della sua carriera ha visto le esercitazioni russo-cinesi evolversi da operazioni "relativamente minori" a "grandi esercitazioni e opportunità di addestramento".L'ufficiale ha aggiunto, tuttavia, che non prevede che l'attuale partnership russo-cinese duri per sempre, sostenendo che le due potenze potrebbero scontrarsi un giorno nell'Artico.La presidenza del comitato è formalmente incaricata di consigliare il Consiglio Nord Atlantico, il principale organo decisionale della NATO, su questioni di politica e strategia militare, ma è in gran parte considerato un lavoro simbolico, con Washington che detta legge sulle strategie dell'alleanza in tutte le questioni importanti sin dalla sua creazione nel 1949.La modernizzazione dell'esercito cineseIl presidente cinese Xi Jinping ha dato il via un importante programma di modernizzazione militare dell'Esercito Popolare di Liberazione, della Marina e dell'Aeronautica, che mira a trasformare l'esercito in una forza importante in grado di proiettare il potere all'estero per proteggere gli interessi della Cina e difendersi da piattaforme e sistemi di armi avanzate creato e messo in campo dai potenziali avversari della superpotenza economica asiatica, in particolare gli Stati Uniti.Tuttavia, sebbene il paese abbia trascorso gli ultimi due decenni ad espandere drasticamente la sua influenza economica in tutto il mondo, Pechino si è generalmente astenuta dall'accompagnare la sua espansione economica con una militare, fatta eccezione per le le esportazioni di armi ed armamenti, con il paese che attualmente possiede una sola base militare d'oltremare, a Gibuti, in Africa. Infine, nonostante la spesa militare cinese sia cresciuta significativamente negli ultimi anni, l'Alleanza Atlantica continua a dominare il mondo in termini di spese totali per la difesa, con il budget combinato della NATO equivalente a oltre $ 1000 miliardi, di cui più di 700 spesi dai soli Stati Uniti.

