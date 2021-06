https://it.sputniknews.com/20210626/covid-prorogato-il-blocco-dei-licenziamenti-nei-settori-del-tessile-11897531.html

Covid, prorogato il blocco dei licenziamenti nei settori del tessile

La proroga, dal primo luglio al 31 ottobre, sarà accompagnata da altre 18 settimane di Cassa integrazione Covid a carico dello Stato. 26.06.2021, Sputnik Italia

Il blocco dei licenziamenti, in scadenza il 30 giugno, sarà prorogato dal primo luglio al 31 ottobre, ma solo per alcuni settori in crisi: tessile, abbigliamento, pelli, cuoio e calzature. E, secondo quanto riportato oggi da Repubblica, la proroga sarà accompagnata da altre 18 settimane di Cig Covid, a totale carico dello Stato. Soddisfatto il ministro dello Sviluppo economico, il leghista Giancarlo Giorgetti: Meno i sindacati, che da settimane chiedono che il blocco dei licenziamenti venga prorogato al 31 ottobre per tutti i settori. L’Ufficio parlamentare di bilancio ha stimato in oltre 70.000 gli esuberi dal primo luglio.Proroga anche per le cartelle fiscaliLa proroga selettiva potrebbe essere ratificata dal Consiglio dei ministri il prossimo 30 giugno, quando scadrà anche la sospensione delle cartelle fiscali, ferme dal marzo 2020. Secondo Repubblica, anche questo blocco verrà prorogato, fino al 31 agosto, per essere poi revocato con notifiche graduali, spalmate sul 2021 e tutto il 2022, e accompagnato da generose forme di rateazione dei debiti fiscali. In totale il nuovo decreto legge “ponte” contenente le due proroghe dovrebbe valere 2-3 miliardi.

Rachele Samo

Rachele Samo

