Covid, immunologo La Vecchia: "Pericolo se la variante Delta supera il 20%"

Covid, immunologo La Vecchia: "Pericolo se la variante Delta supera il 20%"

26.06.2021

I casi di variante Delta in Italia oggi sono pari al 16,8% del totale, rispetto a una prevalenza della cosiddetta variante inglese (Alfa), e i contagi continuano a scendere. Secondo l’epidemiologo Carlo La Vecchia, intervistato da Repubblica, si avrà “un appiattimento della curva e una possibile ripresa del numero dei contagi quando la discesa della variante Alfa verrà contrastata dalla risalita della Delta”. Proprio nel Regno Unito, a fronte di un aumento degli accessi in ospedale, i numeri rimangono comunque bassi e non si osserva un impatto sui decessi. Ma “questo non esclude che le cose possano un po’ peggiorare in futuro", ammonisce La Vecchia, che però reputa "estremamente improbabili ulteriori ondate di dimensioni analoghe a quelle dello scorso inverno per ciò che concerne Covid grave, ospedalizzazioni e decessi” grazie alla vaccinazione.Ragazzi e bambini per ultimiIn questa situazione, i ragazzi e i bambini dovranno essere vaccinati per ultimi, secondo l'epidemiologo. "I giovani si ammalano molto poco e quasi mai gravemente se hanno meno di venti anni. Quindi possono aspettare. Non è neanche vero che se il virus si trova tra di loro si creano le varianti. Quelle diffuse fino ad ora sono nate in altri Paesi".

