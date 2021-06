https://it.sputniknews.com/20210626/covid-e-crisi-economica-per-ministro-orlando-rischio-sociale-esiste-11901568.html

Covid e crisi economica, per ministro Orlando "rischio sociale esiste"

L'occupazione potrebbe non andare pari passo con la ripresa economica post-Covid, avverte il ministro del Lavoro Andrea Orlando. 26.06.2021, Sputnik Italia

Intervenuto a SkyTg 24, il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha sostenuto che non si può nascondere l'esistenza del "rischio sociale" per la crisi socio-economica derivante dalla pandemia di Covid, in virtù del fatto che la ripresa economica potrebbe non essere seguita dalla crescita del livello occupazionale.Le parole di Orlando arrivano nel giorno in cui i sindacati scendono in piazza per protestare contro lo sblocco selettivo dei licenziamenti. Per il segretario di Uil Bombardieri è “inattuabile” la proroga selettiva del blocco dei licenziamenti verso cui è orientato il governo.Le manifestazioni dei sindacati arrivano il giorno dopo che la Commissione di garanzia sugli scioperi aveva rilevato che nel 2020 le astensioni dal lavoro per sciopero si erano dimezzate rispetto al 2019 per la pandemia di Covid.

