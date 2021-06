https://it.sputniknews.com/20210626/covid-27-milioni-di-italiani-over-60-non-hanno-ricevuto-la-prima-dose-del-vaccino-11904929.html

Covid, 2,7 milioni di italiani over 60 non hanno ricevuto la prima dose del vaccino

E’ quanto si legge nell’ultimo report settimanale del governo, in cui si precisa che le dosi di vaccino disponibili in Italia sono oltre 54 milioni. 26.06.2021, Sputnik Italia

coronavirus in italia

vaccino

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0b/10533135_0:0:3495:1967_1920x0_80_0_0_6f810665fc3936403706ed3233137ec2.jpg

Sono 2.693.791 gli italiani con più di 60 anni che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino anti-Covid. Nel report settimanale diffuso dal governo si precisa che tale popolazione è così suddivisa: Nel rapporto si precisa anche che ad oggi risulta vaccinato l’88,18% del personale sanitario e il 70,29% del personale scolastico. Le dosi di vaccino a disposizione sono 54.613.426, con un incremento di 5.059.120 rispetto alla settimana precedente.Ad oggi sono 49.163.396 le dosi di vaccino somministrate e 17.420.401 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 32,26% della popolazione over 12. Priorità agli over 60Da giorni il governo sottolinea come rimanga prioritario vaccinare le persone con più di 60 anni, rafforzando così la copertura delle persone più a rischio, anche a fronte dell’aumentata diffusione della variante Delta del coronavirus, registrata per lo più tra persone non vaccinate o che non hanno ancora completato il ciclo di immunizzazione.Diversi gli appelli lanciati dagli esperti per accelerare la vaccinazione delle fasce più a rischio, rimandando quella di ragazzi e bambini. Oggi meno di 1.000 nuovi casiNelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati registrati 838 nuovi casi di Covid-19 e 40 decessi.

2021

Rachele Samo

Notiziario

coronavirus in italia, vaccino