Colombia, elicottero del presidente Duque bersagliato da colpi di arma da fuoco - Video

Il presidente ha confermato il proprio impegno nella lotta alle organizzazioni criminali dedite al narcotraffico. 26.06.2021, Sputnik Italia

Il presidente colombiano Ivan Duque ha dichiarato che il suo elicottero è stato colpito da colpi di arma da fuoco nella parte nord-orientale del Paese. "Voglio informare il Paese che dopo aver completato il mio lavoro a Sardinata, l'elicottero presidenziale è stato attaccato mentre stava vicino all'atterraggio nella città di Cucuta,", ha detto Duque nella serata di venerdì, come citato dal suo servizio stampa.Secondo l'emittente locale Noticias Caracol, almeno sei colpi sono stati sparati contro l'elicottero, che è stato fatto atterrare con successo dai piloti.A bordo dell'elicottero, insieme a Duque, c'erano anche il ministro della Difesa, il ministro dell'Interno e il sindaco di Cucuta. Nessuno dei presenti ha riportato ferite.Sul web sono state pubblicate delle sequenze filmate amatoriali che mostrano il momento esatto in cui i colpi vengono esplosi verso l'elicottero del presidente Duque.A seguito dell'incidente, il capo di stato ha sottolineato che il governo continuerà a combattere tutti i gruppi criminali che operano nel paese. Non si sa ancora chi ci sia dietro l'attacco all'elicottero.La situazione in ColombiaDal 1964, la Colombia è stata testimone di un conflitto armato a bassa intensità tra il governo e gruppi armati dediti al narcotraffico per la loro crescente influenza sul territorio del paese.Secondo le autorità colombiane, i criminali organizzano attacchi alle forze di sicurezza, rapiscono persone, si dedicano al traffico di droga, all'estrazione illegale di risorse minerarie, al commercio di armi, alla migrazione illegale e all'estorsione.

