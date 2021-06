https://it.sputniknews.com/20210626/colazione-da-tiffany-pappagallo-tailandese-ingoia-21-diamanti-e-rischia-la-vita-per-indigestione-11890160.html

‘Colazione da Tiffany’: Pappagallo tailandese ingoia 21 diamanti e rischia la vita per indigestione

Frotsy, un pappagallo domestico della specie ‘Conuro del Sole’, si sta riprendendo dopo una atipica indigestione. Dopo aver ingoiato per colazione 21 diamanti... 26.06.2021, Sputnik Italia

I canuri del sole, detti anche parrocchetti del sole, nome scientifico aratinga solstitialis, sono variopinti pappagallini il cui habitat naturale sono le foreste dell'America Latina ma che in cattività si trovano un po’ in tutto il mondo perché spesso scelti come animali domestici e da compagnia per i loro sgargianti colori e la loro socievolezza.Ovvero, può capitare che se vede un luccicante piccolo diamante, ne venga attirato e se lo ingoi, pensando magari ad un prelibato seme proveniente da chissà quale fantastico frutto. Infatti non è raro che un pappagallo di questa specie ingoi piccoli oggetti preziosi e luccicanti.Solo che Frosty, il pappagallo di Bangkok di questa storia, ha veramente esagerato.Uno alla volta s’è mandato giù la gran parte dei diamanti della collana della padrona, 21 in tutto, per la bellezza di 0,2 carati l’uno, fate un po’ i conti.Quando, dopo la ‘ricca’ colazione, la padrona ha provato a offrirgli il pranzo, ha notato che il giovane Frosty, solamente 8 mesi per una specie che può vivere fino a 30 anni, era insolitamente inappetente. Anche un po’ sonnolente, inattivo e dolorante. Fortunatamente la signora vive vicino all'Animal Space Hospital della capitale thailandese ed è riuscita a prenotare l’animale per una radiografia.Con sua grande sorpresa, e quella dei veterinari, le analisi hanno rivelato che lo stomaco del volatile era pieno letteralmente di piccoli oggetti sferici affatto digeribili. Con un’operazione di urgenza durata più di due ore, il dottor Kuntita Paveenasakorn ha aperto lo stomaco del golosastro ed hanno estratto i corpi estranei rivelatisi essere niente meno che diamanti. Frosty dovrà rimanere in ospedale per almeno una settimana fino a quando le ferite dei punti non guariranno. Dovrebbe essere dimesso entro la fine del mese. La padrona ha promesso che d’ora in poi terrà il portagioie sotto chiave.

virale, animali, mondo