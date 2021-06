https://it.sputniknews.com/20210626/cina-costruito-un-edificio-di-11-piani-in-28-ore-presentato-come-sicuro---video-11895423.html

Cina, costruito un edificio di 11 piani in 28 ore presentato come sicuro - Video

I costruttori cinesi ancora una volta hanno attirato l'attenzione del mondo mostrando un video in cui i lavoratori hanno eretto un condominio di 11 piani in 28... 26.06.2021, Sputnik Italia

I rappresentanti della società cinese Broad Sustainable Building hanno assicurato a 'Sputnik' che il loro impianto produce moduli edilizi che includono pareti, finestre, porte, decorazioni interne ed esterne dell'edificio, nonché sistemi di controllo intelligenti.È stato specificato che, nel luogo in cui dovrebbe essere eretta la nuova costruzione, è necessario solo gettare le fondamenta e quindi assemblare l'edificio da blocchi speciali. Sui social network e sui siti di informazione cinesi su cui è stato pubblicato il video, gli utenti fanno spesso domande sulla sicurezza di quell'edificio, soprattutto considerando che diverse regioni della Cina soffrono ogni anno di inondazioni, terremoti e uragani. La ditta ha indicato di utilizzare lastre speciali costituite da due lastre di acciaio inossidabile e, grazie a questo design, l'isolamento termico dell'edificio e il suo peso sono molte volte inferiori a quelli di una costruzione in blocchi di cemento delle stesse dimensioni.Tutti i pavimenti, i montanti, le travi e i tubi profilati dell'edificio sono anch'essi realizzati in acciaio inossidabile; l'azienda afferma che il materiale è resistente alla corrosione e può durare più di 1000 anni. L'interlocutore dell'agenzia ha spiegato che la progettazione e la produzione dell'edificio residenziale di 11 piani ha richiesto da uno a due mesi; in generale il primo edificio richiede più tempo per essere completato, ma poi può essere spostato alla produzione in serie, velocizzando il processo.La tecnologia utilizzata consente di ridurre i costi di produzione e il prezzo finale degli appartamenti dipenderà dal sito in cui viene eretto il blocco abitativo. L'opera dispone di un moderno sistema di recupero del calore, che fornisce un flusso d'aria fresca e riduce le emissioni di carbonio. L'azienda ha spiegato che questo sistema è progettato per trasformare le sue case in "edifici organici", in cui il riscaldamento e il raffreddamento non richiederanno una grande quantità di energia da spendere. La ditta ha anche rivelato di aver costruito in pochi giorni un ospedale per i malati di coronavirus in Corea del Sud. Si precisa che le parti hanno firmato il contratto l'8 marzo 2020, il 27 marzo l'azienda cinese ha inviato i moduli finiti in Corea del Sud e il 2 aprile l'ospedale ha iniziato ad operare. Il mondo intero aveva già sperimentato il fenomeno della cosiddetta “velocità cinese” lo scorso anno quando, all'inizio della pandemia a Wuhan, in 10 giorni è stato costruito in città un ospedale per malati di coronavirus.

