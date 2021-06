https://it.sputniknews.com/20210626/canada-trudeau-il-papa-dovrebbe-scusarsi-con-gli-indigeni-sul-territorio-canadese-11898654.html

Canada, Trudeau: "Il Papa dovrebbe scusarsi con gli indigeni sul territorio canadese"

Nelle scorse settimane era venuta alla luce la macabra scoperta di centinaia di tombe senza nome, rinvenute nei pressi di due ex scuole cattoliche per bambini... 26.06.2021, Sputnik Italia

canada

vaticano

Per il premier canadese Justin Trudeau le scuse del Papa non sono sufficienti. Il Capo del Vaticano deve andare fino in Canada a porgere scusa alle popolazioni indigene per gli abusi e le violenze subite dai bambini nelle ex scuole cattoliche per residenti, dopo il ritrovamento di quasi mille corpi nei pressi di due istituti religiosi. All'inizio del mesi di giugno, Francesco aveva definito "sconvolgente" la notizia dei resti di 215 bambini rinvenuti in sepolture senza nome nei pressi della Kamloops Indian Residential School, circa due settimane prima. Il Pontefice, in quell'occasione, aveva invocato la collaborazione delle autorità religiose e canadesi per far luce sulla macabra scoperta. L'orrore nelle scuole per bambini indigeniA fine maggio sono stati rinvenuti in Canada i resti di 215 bambini, alcuni di 3 anni, sepolti in tombe anonime nei pressi dell'ex scuola religiosa di Kamloops per i residenti indigeni. Dopo circa un mese circa 751 tombe non contrassegnate sono state trovate nel sito della Marieval Residential School nel Saskatchewan. Un rapporto della commissione federale canadese ha definito quello perpetrato dalle scuole cattoliche per indigeni un vero e proprio genocidio culturale sulle popolazioni indigene del Canada.Il sistema scolastico residenziale, attivo tra il 1831 e il 1996, ha rimosso circa 150.000 bambini indigeni dalle loro famiglie e li ha portati in scuole residenziali cristiane, per lo più cattoliche, gestite per conto del governo federaleL’indagine riparatrice della chiesa canadeseLe diocesi del Canada 5 anni fa avevano pubblicato un rapporto di 4 mila pagine voluto da Papa Francesco sul quale si provava a gettare luce sull’orrore vissuto da questi bambini. Dalle indagini interne e principalmente storiche, risulterebbe che 3.200 bambini sono morti per maltrattamenti e negligenza. Ora sono stati ritrovati i primi 215 resti, ma bisognerà trovare anche quelli degli altri.Anche il governo canadese è coinvolto in questa opera di ristabilimento della dignità. Sarà difficile che qualche responsabile possa pagare dal momento che si tratta di fatti avvenuti al più tardi entro il 1978, ma perpetrati sin dalla fine del 1800.

https://it.sputniknews.com/20210624/altra-macabra-scoperta-in-canada-centinaia-di-tombe-ignote-scoperte-in-ex-scuola-indigena-11865927.html

