Cagliari, ancora un malore in spiaggia: deceduto 55enne

Per l'uomo non c'è stato niente da fare e a nulla è servito il tempestivo intervento delle autoambulanze del 118. 26.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-26T14:47+0200

Ancora un decesso in spiaggia in Sardegna, dopo i tre registrati nel corso della giornata di venerdì nei lidi di Arbus e Pula.Un bagnante di 55 anni è morto oggi davanti agli occhi dei suoi vicini di ombrellone a causa di un malore mentre si trovava sulla spiaggia del Poetto, a Cagliari. Nulla hanno potuto gli uomini del 118, che hanno tentato in tutti i modi di rianimare l'uomo, senza successo, così come gli agenti delle volanti di polizia giunti sul posto in seguito alle segnalazioni dei presenti.Nelle scorse ore altri tre morti per dei malori avvenuti in spiaggia erano stati registrati sulla costiera tirrenica, rispettivamente a Follonica, Marina di Grosseto e alla Giannella.

italia