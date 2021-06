https://it.sputniknews.com/20210626/bombardieri-uil-oggi-in-piazza-per-dire-no-allo-stop-selettivo-dei-licenziamenti-11898514.html

Bombardieri (Uil): "Oggi in piazza per dire no allo stop selettivo dei licenziamenti"

Il segretario generale della Uil giudica “inattuabile” la proroga selettiva per il blocco dei licenziamenti e rimarca come il rinvio generalizzato della misura... 26.06.2021, Sputnik Italia

Una proroga selettiva del blocco dei licenziamenti verso cui è orientato il governo è “inattuabile” per il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, che oggi sarà in in piazza a Bari, per chiedere cha la proroga sia generalizzata. Una richiesta, ha assicurato in un’intervista a Repubblica, che arriva non solo dai sindacati, perché “molte associazioni datoriali sono disponibili a fermarli anche fino al 31 dicembre”. Il governo sembra orientato a prorogare il blocco dei licenziamenti solo ai settori del tessile, ma per Bombardieri si tratta di una decisione inattuabile “perché all’interno dei comparti non tutti hanno lo stesso contratto” e se si decide di aiutare la filiera tessile, ad esempio, “non vi rientrano tutte le aziende che fabbricano i bottoni, che fanno parte del comparto gomma e plastica”."Confindustria non rappresenta tutte le aziende"A Confindustria che accusa i sindacati di impedire alle aziende di ripartire e ai lavoratori di cercare un nuovo lavoro, Bombardieri replica che "non rappresenta tutte le aziende e tutte le organizzazioni datoriali".

Rachele Samo

Rachele Samo

