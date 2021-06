https://it.sputniknews.com/20210626/bacio-con-amante-sul-lavoro-si-dimette-il-ministro-della-salute-britannico-hancock-11906142.html

Bacio con amante sul lavoro: si dimette il ministro della salute britannico Hancock

Il ministro Matt Hancock si è trovato al centro di uno scandalo di adulterio con la sua collaboratrice Gina Coladangelo, dopo che i media britannici hanno... 26.06.2021, Sputnik Italia

Il ministro della Sanità britannico Matt Hancock si è dimesso. Downing Street ha pubblicato la lettera di dimissioni di Hancock indirizzata al primo ministro Boris Johnson.Questo arriva dopo che all'inizio della giornata il Sun ha rilasciato un filmato che mostra Hancock che abbraccia e bacia la sua assistente Gina Coladangelo. Secondo quanto riferito, il video del mese scorso proviene proprio dal ministero della Salute in orario di lavoro.Nell'ultimo periodo sono state esercitate forti pressioni per far dimettere Hancock dal suo incarico. In primo luogo è stato "preso di mira" dall'ex assistente di Downing Street Dominic Cummings, che ha accusato Hancock di "comportamento criminale e vergognoso" all'inizio della pandemia di coronavirus. L'ultimo video diffuso al pubblico in cui si vede il ministro baciare la sua assistente si è rivelato l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso, con molti deputati e opinionisti che lo definivano "ipocrita", dal momento che esortava ardentemente le persone a osservare il distanziamento sociale mentre lui stesso si lasciava andare ad effusioni amorose con la sua collaboratrice, per di più sposata con un altro uomo.

