Zurigo, uomo deceduto viaggia in tram per sei ore

Sembrerebbe tratto da un romanzo giallo o da un racconto macabro, ma invece è accaduto per davvero in Svizzera, e i passeggeri non se ne sono nemmeno accorti. 25.06.2021, Sputnik Italia

Un anziano residente a Zurigo, morto in un tram per arresto cardiaco, ha trascorso sei ore nel trasporto prima che gli altri passeggeri gli prestassero attenzione. Secondo il portale "20 Minuten", l'uomo di 64 anni si stava recando al lavoro e doveva scendere in centro città, ma il suo cuore si è fermato nel tram. Il figlio della vittima ha detto al portale che circa sei ore dopo, uno dei passeggeri ha notato che c'era qualcosa che non andava nell'uomo. Poi il conducente del tram ha chiamato il pronto soccorso.Secondo quanto riferito, l'autorità per i trasporti pubblici di Zurigo e la polizia municipale sono a conoscenza dell'incidente. La polizia, a sua volta, ha solo confermato al portale che l'uomo è morto per cause naturali.

