Windsor celebra il principe Filippo in una mostra esclusiva

Il principe Filippo trapassato a miglior vita lo scorso 9 aprile all'età di 99 anni, viene celebrato in una mostra che ne ripercorre la sua storia attraverso... 25.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-25T16:05+0200

Ci sono la sua sedia sulla quale sedeva abitualmente durante le cerimonie ufficiali accanto alla consorte la regina Elisabetta II, ma anche la sua piccola corona e l’abito cerimoniale indossato dal principe Filippo il giorno dell’incoronazione di Elisabetta II nel 1953.Così il castello di Windsor celebra il principe Filippo nella mostra ‘Prince Philip: A Celebration’ che apre oggi e chiuderà il 20 settembre. Fortemente voluta dalla Regina, è stata organizzata dalla Royal Collection Trust, e tra i pezzi preziosi espone anche la sua scrivania personale donata come regalo di nozze nel 1947 dal Canadian Pacific Railway.Tra gli oggetti insoliti che il visitatore della mostra potrà ammirare al castello di Windsor, si troveranno il copricapo donato al duca di Edimburgo dalle tribù di nativi canadesi e un accessorio assai stravagante per tenere il vino in fresco che ha la forma della cavalletta gigante, un dono del presidente francese Georges Pompidou durante la visita di Stato in Francia del 1972.

