WhatsApp per Android ottiene una funzionalità che prima era solo esclusiva di iPhone

WhatsApp per Android ottiene una funzionalità che prima era solo esclusiva di iPhone

La versione Android del popolare messenger WhatsApp acquisito dalla Facebook Inc. nel 2014, sarà in grado di inviare rapidamente pacchetti di adesivi ai... 25.06.2021, Sputnik Italia

Il portale specializzato Wabetainfo, dal 2017 considerato la fonte di anteprime più attendibile su WatsApp, ha annunciato che con la nuova versione beta dell’app Android contrassegnata 2.21.13.15, sarà possibile condividere con gli amici i set di adesivi. La funzione non è ancora compatibile con i pacchetti di adesivi provenienti da terze parti ma, come promesso da WhatsApp, questo problema verrà risolto nel prossimo futuro.Attualmente, la possibilità estesa di lavorare con gli adesivi è disponibile solo per i beta tester registrati. Apparirà presto nell'aggiornamento pubblico dell'app WhatsApp per dispositivi Android.

