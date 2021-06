Warren Buffett ha già donato metà della sua fortuna, e non ai figli: "La società così può usarla"

https://it.sputniknews.com/20210625/warren-buffett-ha-gia-donato-meta-della-sua-fortuna-e-non-ai-figli-la-societa-cosi-puo-usarla-11892644.html

Il famoso investitore e filantropo americano Warren Buffett ha già donato quasi la metà dei suoi 100 miliardi di dollari in beneficenza e cause sociali. E... 25.06.2021, Sputnik Italia

Buffett aggiunge che i suoi figli "si impegnano in attività filantropiche che comportano denaro e tempo", che l'abitudine di passare il patrimonio familiare di generazione in generazione è una pratica meno comune negli Stati Uniti che in altri Paesi e che sarà sempre meno così. A 90 anni il famoso investitore ha scaricato 4,1 miliardi di dollari in azioni del suo conglomerato Berkshire Hathaway per donarli a cinque fondazioni di beneficenza. I figli dell'imprenditore, che hanno circa sessant'anni, non riceveranno il 99% della fortuna del padre alla sua morte. Anche le restanti 239.624 azioni di Hathaway andranno a cause filantropiche. E sembra che Buffett si diverta. Nella lettera ai suoi azionisti, sottolinea anche che negli ultimi decenni ha finito per accumulare "una somma di denaro quasi incomprensibile" facendo ciò che gli piace, e tutto questo "senza sacrificare nulla, né sé stesso né la sua famiglia. Il suo segreto? Interesse composto, una lunga storia, soci fantastici e un Paese incredibile in cui vivere e lavorare.

